AAPICO Hitech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AAPICO Hitech hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.58 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AAPICO Hitech 0.320 THB je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.74 Prozent auf 6.64 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.52 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch