AAPICO Hitech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AAPICO Hitech hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.58 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.320 THB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AAPICO Hitech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.64 Milliarden THB im Vergleich zu 6.52 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch