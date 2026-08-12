AAON: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AAON lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AAON 0.190 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 101.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 627.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 311.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch