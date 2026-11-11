AAON: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AAON lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.370 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 707.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AAON 384.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch