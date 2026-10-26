AAK Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AAK Un gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.17 USD. Im letzten Jahr hatte AAK Un einen Gewinn von 0.180 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.14 Prozent auf 1.23 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch