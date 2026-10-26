AAK Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AAK Registered stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.22 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.50 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.58 Prozent auf 11.91 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch