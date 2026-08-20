AA Industrial Belting (Shanghai) A legte Quartalsergebnis vor

AA Industrial Belting (Shanghai) A äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 113.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54.5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch