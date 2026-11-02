AA Industrial Belting (Shanghai) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AA Industrial Belting (Shanghai) A präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AA Industrial Belting (Shanghai) A 0.030 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100.6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch