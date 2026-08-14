A2Z Cust2Mate Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

A2Z Cust2Mate Solutions hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.350 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 408.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch