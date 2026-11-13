A2Z Cust2Mate Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

A2Z Cust2Mate Solutions hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

A2Z Cust2Mate Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.070 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 605.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch