A2A Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

A2A Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.270 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.02 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch