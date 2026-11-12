A2A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

A2A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.050 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.23 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.23 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch