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18.11.2026 12:33:26
A220-Erstflug von Lufthansa City Airlines verlegt, Auslieferung noch 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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18.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
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17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
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17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
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17.11.26
|Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung (AWP)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.