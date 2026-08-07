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07.08.2026 06:37:00
A10 Networks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
A10 Networks lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresviertel hatte A10 Networks 0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat A10 Networks im vergangenen Quartal 80.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte A10 Networks 69.4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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