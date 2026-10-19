A W Food Services of Canada stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

A W Food Services of Canada präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.80 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte A W Food Services of Canada ein EPS von 0.710 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 71.2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 79.3 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch