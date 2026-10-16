A-tie: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

A-tie hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 39.93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte A-tie 9.83 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat A-tie 843.4 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 756.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

A-tie hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 135.60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 113.22 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3.44 Milliarden JPY – ein Plus von 17.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem A-tie 2.93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch