A Soriano vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

A Soriano präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.58 PHP. Im Vorjahresviertel waren 1.26 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.01 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 3.31 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch