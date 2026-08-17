A Plus Asset Advisor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

A Plus Asset Advisor gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 350.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 259.00 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat A Plus Asset Advisor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200.68 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 167.75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch