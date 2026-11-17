A Plus Asset Advisor äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 404.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 214.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 175.62 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 194.67 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch