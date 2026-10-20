A-One Steels India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

A-One Steels India hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 7.01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A-One Steels India 2.40 INR je Aktie eingenommen.

A-One Steels India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.41 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch