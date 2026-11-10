A-ONE SEIMITSU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

A-ONE SEIMITSU hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 15.65 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 477.6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 383.5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch