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12.08.2026 06:37:00
A-ONE SEIMITSU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
A-ONE SEIMITSU hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 19.04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -52.610 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat A-ONE SEIMITSU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 485.2 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 409.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 39.84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -44.090 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1.68 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1.59 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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