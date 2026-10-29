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29.10.2026 14:52:17
A. O. Smith Updates 2026 Guidance To Exclude China Business For All Of 2026
(RTTNews) - A. O. Smith (AOS) said it expects to classify the China business as held for sale and report it as discontinued operations beginning in the fourth quarter of 2026, with prior periods recast accordingly. Upon closing of the transaction, the company expects to deconsolidate the China business and account for its retained 19% interest under the equity method. The company has updated full-year 2026 guidance to exclude the China business for all of 2026. Adjusted EPS excluding China is now expected in a range of $3.42 to $3.52. Net sales excluding China is projected in a range of $3.27 to $3.29 billion.
For the third quarter, the company's bottom line totaled $126.3 million, or $0.93 per share. This compares with $132.0 million, or $0.94 per share, last year. Excluding items, A.O. Smith reported adjusted earnings of $126.3 million or $0.93 per share for the period. Revenue fell 0.2% to $940.5 million from $942.5 million last year.
A. O. Smith shares are trading at $61.76 on NYSE, up 1.44%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu A.O. Smith Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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