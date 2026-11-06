A-Mark Precious Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

A-Mark Precious Metals präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.040 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.68 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.27 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch