A-Mark Precious Metals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

A-Mark Precious Metals veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.41 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.410 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.01 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 99.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte A-Mark Precious Metals einen Umsatz von 2.51 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.710 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 25.51 Milliarden USD gegenüber 10.98 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch