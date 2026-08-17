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17.08.2026 06:37:00
a dot stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
a dot hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 25.25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9.320 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45.20 Prozent zurück. Hier wurden 50.5 Millionen JPY gegenüber 92.2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 56.380 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -69.810 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 294.38 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 7.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem a dot 319.06 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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