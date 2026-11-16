a dot gewährte Anlegern Blick in die Bücher

a dot hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

a dot vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5.67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7.890 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185.5 Millionen JPY – ein Plus von 2044.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem a dot 8.7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch