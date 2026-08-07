A&D stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

A&D lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 15.80 JPY gegenüber 29.08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat A&D im vergangenen Quartal 14.38 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte A&D 14.56 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch