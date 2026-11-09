A&D legte Quartalsergebnis vor

A&D veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45.04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33.17 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat A&D 15.79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.83 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch