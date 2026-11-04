A B Infrabuild hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

A B Infrabuild hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.030 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat A B Infrabuild im vergangenen Quartal 742.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte A B Infrabuild 373.0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch