A-1 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

A-1 stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 256.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 631.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch