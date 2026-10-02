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02.10.2026 06:37:00
A-1 Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
A-1 Group präsentierte am 30.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 133.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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