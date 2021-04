Aéro Montréal dresse le bilan de l'année 2020

Faire le point sur l'industrie aérospatiale à l'aube de la relance du secteur

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal invite les représentants des médias à l'Assemblée générale annuelle et au dévoilement du bilan de l'année 2020 de la grappe aérospatiale du Québec, le lundi 19 avril 2021, à 10 h. En raison des normes sanitaires en vigueur, l'événement se tiendra à distance par vidéoconférence.

L'année 2020 a été remplie de défis pour l'industrie aérospatiale et Aéro Montréal a déployé de nombreuses mesures pour accompagner cette période difficile. Ces réalisations ouvrent la voie à la mise en place d'une sortie de crise rapide et efficace et donnent le ton des défis que devra relever le secteur dans les prochains mois.

L'Assemblée générale annuelle 2021 d'Aéro Montréal sera suivie d'une allocution du ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon sur l'importance du secteur dans l'économie québécoise.

Date : lundi 19 avril 2021

Heure : 10 h

Lieu : Par vidéoconférence

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

