Zuger-Kantonalbank-GV stimmt allen Anträge zu - Dividende erhöht

Zug (awp) - Die Generalversammlung der Zuger Kantonalbank hat am Samstag allen Anträgen des Bankrats zugestimmt. Unter anderem segneten die 2'644 anwesenden Aktionäre eine um 25 Franken erhöhte Dividende in Höhe von 200 Franken je Titel ab, wie das Institut am Samstagabend mitteilte.

Ausserdem wurde die Teilrevision des Gesetzes zur Zuger Kantonalbank gutgeheissen. Damit entfällt ab Anfang 2019 die teilweise Befreiung von der Staats- und Gemeindesteuer und das Institut wird voll steuerpflichtig.

Mit Blick nach vorne zeigt sich die Bank weiter zuversichtlich Zukunft. Die Zuger Wirtschaft dürfte sich weiterhin gut entwickeln und der Immobilienmarkt robust bleiben, heisst es.

an