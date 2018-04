Zahl der Arbeitsunfälle geht leicht zurück

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist 2017 um 0,4 Prozent auf 873.562 zurückgegangen. Wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, am Donnerstag weiter mitteilte, gab es hingegen einen Anstieg bei den meldepflichtigen Wegeunfällen: 2017 ereigneten sich 190.095 Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit, ein Plus 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der neuen Unfallrenten sank um 604 Fälle auf 18.244 und damit auf einen Tiefststand.

Den Angaben zufolge hatten 454 Arbeitsunfälle einen tödlichen Ausgang, 30 mehr als in 2016. In einigen Branchen wie der Chemischen Industrie oder dem Transport sanken die Opferzahlen, während sie in anderen zunahmen. 282 Beschäftigte wurden Opfer eines tödlichen Wegeunfalls, 29 weniger als 2016.

