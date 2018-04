Yamaha Motor: Erste Ausstellung auf der HANNOVER MESSE 2018, der weltweit führenden Handelsmesse für industrielle Technologie

Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO:7272) gab heute bekannt, dass es zum ersten Mal auf der HANNOVER MESSE 2018, einer B-to-B Handelsmesse für industrielle Technologie, die vom Montag, den 23. April, bis Freitag, den 27. April, 2018 in Hannover, Deutschland, stattfinden wird, ausstellen wird. Basierend auf dem Thema "Voll digitalisierte Produktion durch Robotertransport", wird der Stand von Yamaha Motor den gesamten Bau von voll digitalisierten Produktionsbändern, einschliesslich der Transportprozesse, präsentieren.

Advanced Robotics Automation Platform (Photo: Business Wire)

Die HANNOVER MESSE ist die weltweit führende industrielle Handelsmesse, auf der modernste industrielle Technologie und Produkte an einem Ort vereint werden. (2017 nahmen ca. 6000 Firmen an der Ausstellung teil und zogen ca. 220.000 Besucher an.) Der Stand von Yamaha Motor auf der HANNOVER MESSE wird die Advanced Robotics Automation Platform (Erweiterte Roboterautomationsplattform) zeigen sowie eine Betriebsdemonstration der Plattform und des YK400XR SCARA Roboters, um die extrem schnelle Arbeitsweise und die Präzision der Yamaha Robotertechnologie für einen breiten Querschnitt des europäischen Marktes vorzuführen.

Überblick über die HANNOVER MESSE 2018 http://www.hannovermesse.de/home Zeitraum der Veranstaltung: 23. April bis 27. April 2018 Veranstaltungsort: Hannover Ausstellungsgelände, Deutschland Zahl der Aussteller: Etwa 6.000 Zahl der Besucher: 220.000 Personen* *Letzte Veranstaltung (2017)

Yamaha Motor Ausstellungs-Outline Ausstellungsfläche: Halle 17, B06 Einzelheiten: - Ausstellung und Demonstrationen

Advanced Robotics Automation Platform

YK400XR

Modelle, die von Yamaha Motor ausgestellt werden

Advanced Robotics Automation Platform

Dieses neue Robotersystem gestattet die Automatisierung von komplexen, modernen Herstellungseinrichtungen auf schnelle und kostengünstige Weise. Das System ermöglicht die integrierte Kontrolle mehrerer Roboter und peripherer Geräte, die für Herstellungseinrichtungen nötig sind, in einem Gerät; es reduziert verschwendete Zeit durch die vollständige Digitalisierung der Einrichtungen.

ARAP Produkt-Website:

https://www.yamaha-motor.co.jp/robot/platform/en/

Erklärendes Video:

https://youtu.be/r_x_WSFj4rc

YK400XR

Dieser SCARA Roboter bietet sowohl hohe Qualität/Funktionalität als auch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Roboter liefern herausragende hohe Steifheit, extrem schnelle und extrem genaue Arbeitsweise. Sie werden in verschiedensten Produktionsprozessen eingesetzt, angefangen bei Herstellungseinrichtungen von elektrisch/elektronischen Komponenten und kompakten Präzisionsmaschinenteilen, die Präzisionszusammenbau verlangen, bis hin zum Transfer und Transport bei grossen Automobilkomponenten-Zusammenbauten.

YK400XR Produkt-Website:

https://global.yamaha-motor.com/business/robot/lineup/ykxg/

Anwendungsbereiche:

https://global.yamaha-motor.com/business/robot/lineup/application/ykxg/

Einführung der Funktionen:

https://global.yamaha-motor.com/business/robot/lineup/ykxg/small/yk400xr/

Demonstrationsvideo:

https://youtu.be/5b7JbiONZvY

Geschichte der Yamaha Motor Industrial Roboter

1974: Yamaha Motor beginnt mit der Forschung und Entwicklung von industriellen Robotern, um die Produktion zu verschlanken und die Maschinenpräzision in seinen eigenen Motorradwerken

1976 zu erhöhen: SCARA Roboter, die in den Yamaha Motor Motorradproduktionsbändern

1981 eingeführt wurden: Die Geschäfte für industrielle Roboter werden aufgenommen. Der externe Verkauf beginnt

1984: Der Verkauf des SCARA Roboters beginnt in Übersee

2013: Das lineare Förderbandmodul LCM100 startete

2016: Die Advanced Robotics Automation Platform integriert Controller (PLC)

2017: Das neue Roboter-Geschäftsgebäude nimmt den Betrieb auf.

Das Angebot von industriellen Robotern von Yamaha Motor reicht von industriellen Robotern bis zu Controllern, die die Automatisierung von Produktionsstätten unterstützen, und beinhaltet viele Varianten. YMC baut auf diesen Stärken auf, um in stets schwieriger werdenden, komplexen, diversen und extrem schnellen Produktionsstellen grössere Effizienz zu erzielen.

