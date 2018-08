Yahsat achève l'acquisition de Thuraya et nomme un nouveau PDG

ABOU DHABI, EAU, August 5, 2018 /PRNewswire/ --

Yahsat prend le contrôle de Thuraya et nomme un nouveau PDG, Ali Al Hashemi , en remplacement d'Ahmed Al Shamsi, qui restera au sein de la société au poste de conseiller senior

Parmi les autres nominations à la direction, Marcus Vilaça a été nommé directeur technique et Shawkat Ahmed directeur commercial

Cette acquisition propulse Yahsat dans l'industrie des services mobiles par satellite, renforçant sa forte présence sur le secteur des solutions satellitaires fixes

Yahsat, opérateur satellitaire mondial de premier plan basé aux Émirats arabes unis (ÉAU) et détenu à 100 % par Mubadala Investment Company, a finalisé aujourd'hui l'acquisition d'une participation de contrôle majoritaire dans l'opérateur de services mobiles par satellite Thuraya.



Ali Al Hashemi, qui a dirigé Yahsat Government Solutions, l'entité de Yahsat spécialisée dans la défense et des besoins des clients gouvernementaux, est annoncé comme nouveau PDG de Thuraya, tandis que l'ancien PDG Ahmed Al Shamsi restera au sein de la société au poste de conseiller du PDG. Ali Al Hashemi conservera sa fonction de directeur général de Yahsat Government Solutions.

S'exprimant à propos de l'acquisition de Thuraya, Massoud M. Sharif Mahmoud, PDG de Yahsat, a déclaré : « L'acquisition de Thuraya nous offre une opportunité idéale pour développer et diversifier notre activité, en dynamisant nos capacités de solutions satellitaires sur les fronts gouvernementaux et commerciaux.»

En intégrant les portefeuilles des deux sociétés, nous serons en mesure d'offrir un portefeuille complet de services mobiles et fixes par satellite, renforçant ainsi davantage notre proposition de valeur pour nos clients. Nous nous réjouissons à l'idée de faire croître ensemble notre entreprise et de mieux comprendre comment nous pouvons travailler ensemble, partager de nouvelles idées et, au bout du compte, mieux servir nos clients. »

Yahsat a également nommé Marcus Vilaça au poste de directeur technique de Thuraya. Marcus conservera sa fonction directeur technique de Yahsat, en plus de son nouveau rôle chez Thuraya. Marcus compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie des satellites, acquise auprès d'Embratel, SES, Inmarsat et Yahsat, apportant ainsi avec lui une expérience inestimable dans le secteur des services mobiles par satellite.

Shawkat Ahmed a quant à lui été nommé directeur commercial de Thuraya, succédant à Rashid Baba, actuellement directeur commercial intérimaire de Thuraya. Shawkat possède plus de 22 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications par satellite, au cours desquelles il a occupé des postes de direction commerciale chez Yahsat, Thuraya et Telstra V-Comm.

Ali Al Hashemi, PDG de Thuraya a commenté : « Je tiens à remercier Ahmed Al Shamsi pour son leadership exceptionnel et sa contribution à avoir fait de Thuraya un acteur mondial des services mobiles par satellite pendant son mandat de plus de deux décennies chez Thuraya. Ahmed est un véritable vétéran de l'industrie du satellite et, en sa qualité de conseiller, il va continuer à faire bénéficier Thuraya de son expertise. »

L'acquisition de Thuraya, premier opérateur satellitaire des Émirats arabes unis, promet d'élargir considérablement le portefeuille actuel de solutions satellites de Yahsat sur les marchés commerciaux et gouvernementaux et de créer une plateforme solide pour saisir les opportunités de plus en plus nombreuses dans le domaine des applications IdO et M2M à travers ces deux secteurs.

Les deux satellites de Thuraya, qui desservent plus de 160 pays, rejoindront la flotte de Yahsat et porteront la flotte de satellites du groupe à un total de cinq. La combinaison de satellites géostationnaires fonctionnant dans les bandes C, Ka, Ku et L couvrira conjointement l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Asie, offrant une large gamme de services fixes et mobiles par satellite qui englobent à la fois les communications par voix et par données dans les secteurs commerciaux et gouvernementaux.

À propos de Yahsat

Yahsat est l'un des principaux opérateurs mondiaux de satellites, fournissant des solutions satellitaires polyvalentes pour le haut débit, la diffusion, l'administration et les communications au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Asie centrale et du Sud-Ouest. Yahsat, dont le siège se trouve à Abou Dhabi (ÉAU) et qui est détenue à 100 % par Mubadala Investment Company, le véhicule d'investissement du gouvernement d'Abou Dhabi, est la première entreprise du Moyen-Orient et d'Afrique à proposer des services en bande Ka incluant YahClick, Yahsat Government Solutions, YahLink et Yahlive via ses satellites Al Yah 1 et Al Yah 2. Avec le lancement récent d'Al Yah 3, la couverture commerciale en bande Ka de Yahsat va être étendue à 20 autres marchés, atteignant désormais 60 % de la population africaine et plus de 95 % de la population brésilienne. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.yahsat.ae.

À propos de Thuraya Telecommunications Company

Thuraya Telecommunications Company est un opérateur MSS et un prestataire mondial de télécommunications leader de l'industrie proposant des solutions de communications innovantes à des industries variées tels que l'énergie, les médias audiovisuels, les secteurs maritime et militaire, ainsi que les ONG humanitaires. Le réseau supérieur de Thuraya permet des communications claires et une couverture ininterrompue sur les deux tiers du globe par satellite, et sur la totalité de la planète grâce à ses capacités d'itinérance GSM uniques. La gamme variée de téléphones mobiles par satellite et d'appareils à large bande de la société, technologiquement supérieurs et extrêmement fiables, offre simplicité d'utilisation, valeur, qualité et efficacité. Thuraya poursuit son engagement au service de l'humanité en fournissant des outils essentiels pour une connectivité optimale sans laisser personne hors de portée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.thuraya.com.