XETRA-SCHLUSS/Dividendenzahlungen treiben DAX über 13.000 Punkte

Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 13.023 Punkte. Stützend wirkten zahlreiche Dividendenausschüttungen, da diese in die Kursberechnung des DAX, der ein Performance-Index ist, positiv miteinfliessen. Zeitweise belasteten schwächere US-Verbraucherpreise den exportlastigen DAX, die den Euro zeitweise deutlich über 1,19 Dollar steigen liessen. Die Gemeinschaftswährung konnte die Gewinne aber nicht behaupten und rutschte in der Folge wieder unter die Marke zurück. Insgesamt wurde das Geschäft an Christi Himmelfahrt als sehr ruhig beschrieben.

Im DAX ging es für Merck KGaA um 1,6 Prozent auf 83,36 Euro nach oben. Hier stützte ein Studie der Citigroup. In einem Bullen-Szenario nannten die Analysten ein Kursziel von 163 Euro für die Aktie. Daneben wurden viele Dividenden ausgeschüttet: Allianz zahlten 8 Euro (minus 3,3 Prozent), Eon 0,30 Euro (minus 0,5 Prozent), Heidelbergcement 1,90 Euro (minus 3,4 Prozent) oder Vonovia 1 Euro (minus 3,1 Prozent). Adidas schütteten 2,60 Euro aus. Dennoch ging die Aktie mit minimalen Aufschlägen aus dem Handel. Dies dürfte daran gelegen haben, dass das Papier zuletzt stärker unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte.

Dialog mit Gewinnmitnahmen - Zalando kauft eigene Aktien zurück

Nach der Rally von 13,6 Prozent vom Vortag gaben Dialog mit Gewinnmitnahmen um 6,9 Prozent nach. Aussagen von Dialog zum wichtigsten Kunden Apple hatten die Anleger beruhigt. Das Unternehmen rechne mit einem starken zweiten Halbjahr, getragen von neuen iPhones, Bluetooth Chips und Smartphones. Auch im kommenden Jahr werde Apple Chips von Dialog beziehen. Die Kursrally vom Vortag dürfte allerdings auch auf Shorteindeckungen zurückzuführen gewesen sein, so ein Händler. Derzeit halten laut Bundesanzeiger Maplelane Capital sowie Blackrock grössere Shortpositionen in der Aktie.

Im späten Handel gab Zalando ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 50 Millionen Euro bekannt. Dieses soll am Freitag beginnen und ist bis zum 4. Juni befristet. Die Nachricht half der Aktie kurzfristig sich von den Tagestiefs zu lösen, dennoch ging sie mit Abgaben von 0,9 Prozent aus dem Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 74,8 (Vortag: 107,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,94 (Vortag: 4,39) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.022,87 +0,62% +0,81%

DAX-Future 13.027,50 +0,54% +0,74%

XDAX 13.027,06 +0,39% +1,29%

MDAX 26.742,40 +0,23% +2,07%

TecDAX 2.787,23 +0,50% +10,21%

SDAX 12.575,75 +0,75% +5,80%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 158,94 14

DJG/mpt/ros

May 10, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)