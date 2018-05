XETRA-SCHLUSS/DAX nimmt 13.000er-Hürde mit Schwung

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Nach einem verhaltenen Start nahm der DAX die 13.000er-Hürde, am Nachmittag bekam er zudem Unterstützung von der Wall Street. Aber auch der Euro, der weiterhin unter 1,18 Dollar notiert, spricht für geringere Belastungen bei den Unternehmensgewinnen im zweiten Quartal. Der DAX mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 13.115 Punkten aus dem Rennen. Zum Wochenschluss findet der kleine Verfall am Terminmarkt statt. Auf Grund der vergleichsweise geringen Volumina wird hier allerdings mit wenig Kursverwerfungen gegen Mittag gerechnet.

Den Tagesgewinner im DAX stellte mit einem Plus von 6,4 Prozent die Aktie von Merck. Nach dem Rücksetzer am Dienstag in Folge enttäuschend aufgenommener Quartalszahlen wurde im Handel auf positive Zwischenergebnisse von Medikamentenanwärtern zur Behandlung von Lungenkrebs verwiesen. Auch ansonsten stand der Gesundheitssektor oben auf der Kaufliste der Anleger, so legten Fresenius um 2,3 Prozent und FMC um 3,6 Prozent zu.

RTL enttäuscht mit Quartalszahlen

Für die Aktie von RTL ging es dagegen um knapp 9 Prozent nach unten. Sowohl Umsatz als auch Gewinnkennziffern aus dem ersten Quartal haben die Erwartungen verfehlt. Den Ausblick hat RTL zwar bestätigt. Als negativ bewerteten Marktteilnehmer eine VPRT-Studie, wonach der TV-Werbemarkt in Deutschland in diesem Jahr nur um 1 bis 1,5 Prozent wachsen wird.

Für Ceconomy ging es um 3,6 Prozent nach oben. Die Zahlen seien stark durch Einmaleffekte verzerrt, hiess es im Handel. Sie schienen allerdings besser als befürchtet ausgefallen zu sein. Die Leoni-Aktie rückte um 5,8 Prozent vor. Auf den starken Quartalsbericht vom Vortag folgten nun Analysehäuser mit Hochstufungen.

Für Patrizia ging es im SDAX zweistellig aufwärts. Nach den Quartalszahlen sprachen die Analysten verschiedener Banken von einem starken Jahresauftakt. Die Aktie steigerte sich um 11,2 Prozent.

Kaum belastet zeigten sich Hellofresh (minus 0,1 Prozent) nach einer Platzierung, Phenomenon Ventures soll 7,3 Prozent an Hellofresh verkauft haben, hiess es an der Börse. Zooplus verloren 1,2 Prozent. Die Zahlen wurden im Handel als enttäuschend beschrieben. Leicht stützend wirkte der bestätigte Ausblick.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 95,8 (Vortag: 108,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,64 (Vortag: 3,60) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und 6 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.114,61 +0,91% +1,52%

DAX-Future 13.111,50 +0,89% +1,39%

XDAX 13.109,53 +0,70% +1,93%

MDAX 26.825,60 +0,79% +2,38%

TecDAX 2.804,96 +0,83% +10,91%

SDAX 12.616,35 +0,61% +6,14%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 157,82 -27

