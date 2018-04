XETRA-SCHLUSS/Anleger mit Furcht vor Handelsstreit vorsichtiger

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag nach unten. Weiterhin belastete der drohende Handelsstreit zwischen den USA und China. Allerdings könnte sich der Protektionismus von US-Präsident Donald Trump gegen andere Länder, zum Beispiel Deutschland, richten. Dies dürfte die exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders hart treffen. Ein Teil der Befürchtungen dürfte aber bereits am Aktienmarkt eingepreist sein. Seit Jahresbeginn notiert der DAX über 5 Prozent im Minus. Nach einem sehr ruhigen Handel schloss der Index am Freitag 0,5 Prozent leichter bei 12.241 Punkten.

US-Arbeitsmarktbericht liefert keinen Impuls

Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist im März schlechter als erwartet gewesen. Die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft stieg im März gegenüber dem Vormonat nur um 103.000, von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 178.000 prognostiziert. Die Commerzbank sieht den Grund für den nur schwachen Beschäftigungsanstieg in den USA im März in der gegenüber dem Vormonat kühleren Witterung. Im US-Bausektor gingen in der Folge 15.000 Jobs verloren.

Lufthansa mit Hochstufung gesucht

Den mit Abstand grössten Gewinner im DAX stellte die Aktie der Lufthansa, die mit einem Plus von 2 Prozent aus dem Handel ging. Den Grund lieferten am Morgen die Analysten der UBS, die die Aktie zum Kauf empfahlen. Die Analysten halten zum einen den Kursrückgang seit Anfang 2018 um 15 Prozent für überzogen. Der Gewinn der Fluggesellschaft dürfte zum anderen in diesem Jahr dank einer erfreulichen Preisentwicklung sowie Kostenkontrolle steigen. Des weiteren dürften Lufthansa-Aktionäre auf eine höhere Dividende hoffen.

Schlusslicht war wieder einmal die Aktie der Deutschen Bank, die 2,6 Prozent leichter schloss. Während nach wie vor die Kaufargumente fehlen, schwebt unverändert das Damoklesschwert möglicher weiterer Verkäufe des chinesischen Grossaktionärs HNA über der Aktie. Die Aktie von Daimler verlor optisch 6,1 Prozent, schloss aber unter Berücksichtigung der ausgeschütteten Dividende von 3,65 Euro je Aktie nur rund 1 Prozent im Minus. Wacker Chemie profitierten von einer Hochstufung auf "Buy" von "Reduce" durch Kepler Cheuvreux, der Kurs schloss 0,9 Prozent höher.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 89,7 (Vortag: 112,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,58 (Vortag: 4,62) Milliarden Euro. Es gab fünf Kursgewinner und 25 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.241,27 -0,52% -5,24%

DAX-Future 12.259,50 -0,56% -5,20%

XDAX 12.254,53 -0,24% -4,72%

MDAX 25.646,49 -0,13% -2,12%

TecDAX 2.500,49 -0,50% -1,13%

SDAX 11.946,95 -0,15% +0,51%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 159,45 37

