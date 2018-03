XCMG stellt die erste intelligente Fertigungslinie für Kran-Drehplattformen her und läutet damit die Ära der intelligenten Fertigung ein

XUZHOU, China, 24. März 2018 /PRNewswire/ -- XCMG, weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, stellt jetzt die erste intelligente Produktionslinie in der Branche für Kran-Drehplattformen her. Die tägliche Produktionskapazität ist mit 40 Stück die höchste in der Welt. Hiermit festigt das Unternehmen seine Führungsposition in der Entwicklung von Baumaschinen und insbesondere in der intelligenten Fertigung (IM).

Dies ist die erste intelligente Fertigungslinie für grosse Bauteile in der Branche und sie kann mehr als 20 verschiedene Produkttypen herstellen. Die Fertigungslinie ist 100 Meter lang und mit 168 Verankerungspunkten auf einer flexiblen Palette versehen, die jedes einzelne Werkstück präzise für die 18 Montageschritte fixieren können, die zur Fertigung einer Kran-Drehplattform erforderlich sind. Die Palette befindet sich auf einem intelligenten schienengebundenen Fahrzeug (RGV), das automatisch an eine Schweissstation andocken kann, um den Fertigungsprozess mit einer Präzision von 0,01 Grad abzuschliessen. Jeder Bediener an der Fertigungslinie kann 10 Maschinen gleichzeitig betreuen und jährlich 1.933 Betriebskilometer (1,201 Meilen) erreichen.

„Der Abschluss unserer neuen intelligenten Fertigungslinie festigt die Position von XCMG als weltweit führender Hersteller von Baumaschinen", sagt Wang Min, Vorstandsvorsitzender und Präsident von XCMG. „Strategische Investitionen sind schon heute notwendig, um sich eine Führungsposition in der Ära der intelligenten Fertigung von morgen zu sichern. Unternehmen, die diese Revolution in der Fertigung ignorieren, haben keine Zukunft."

Die neue Produktionslinie von XCMG ist ein Meilenstein für die Fertigungsindustrie in der Entwicklung der intelligenten Fertigung vielfältiger Produkte in begrenzter Auflage. Im Jahr 2017 war China der weltweit grösste Markt in der Anwendung von Industrierobotern mit einem jährlichen Verkauf von mehr als 120.000 Stück. Dies macht etwa 1/3 der globalen Produktion aus. Gleichzeitig ist China schon im neunten Jahr in Folge der grösste Verbraucher von Werkzeugen für CNC-Maschinen, und 50 Prozent des Produktionsvolumens der Welt sind in chinesischen Fabriken installiert. In den letzten zwei Jahren hat sich die durchschnittliche Fertigungseffizienz chinesischer Fabriken um 30 Prozent verbessert und die Energieeffizienz wurde um 10 Prozent gesteigert.

Informationen zu XCMG

XCMG ist ein multinationaler Hersteller von schwerem Gerät und kann auf eine Geschichte von 74 Jahren zurückblicken. In der Baumaschinenbranche rangiert das Unternehmen derzeit auf Platz acht. Das Unternehmen exportiert weltweit in mehr als 177 Länder und Regionen.

