XCMG met au point une ligne de production intelligente de plateaux tournants pour grue, une première au monde, entrant de plain-pied dans l'ère de la fabrication intelligente

XUZHOU, Chine, 24 mars 2018 /CNW/ - XCMG, le principal fabricant mondial de machines de construction, met actuellement sur pied la première ligne de production intelligente permettant de fabriquer des plateaux tournants pour grue, la première dans l'industrie, avec une capacité de production journalière de 40, la plus grande au monde. Cette évolution permet à la société de rester à la pointe du développement de machines de construction et de s'imposer comme un chef de file dans le domaine de la fabrication intelligente (IM).

Une première dans l'industrie, cette chaîne de production intelligente de composants structurels à grande échelle peut fabriquer plus de 20 types de produits. S'étalant sur une longueur de 100 mètres, la ligne compte 168 points d'ancrage disposés sur une palette flexible qui peut verrouiller chaque pièce en place, avec précision, de façon à exécuter sans à-coups les 18 étapes d'assemblage nécessaires au montage d'un plateau tournant de grue. Un véhicule intelligent guidé par rail, (RGV) transportant la palette, peut s'amarrer automatiquement à un poste de soudage de précision, de 0,01 degré, pour compléter le processus de production. Chaque technicien sur la ligne peut gérer 10 machines, le kilométrage opérationnel annuel étant de 1 933 kilomètres (1 201 miles).

« La mise en place de notre nouvelle ligne de production intelligente conforte notre position de leader mondial dans la fabrication de machines de construction », a déclaré Wang Min, président du conseil et président de XCMG. « Pour mener à l'ère de l'IM, il est essentiel de faire, dès maintenant, des investissements stratégiques. Toute entreprise qui ignore cette révolution manufacturière n'aura pas d'avenir. »

La nouvelle chaîne de production de XCMG marque une étape importante dans l'exploration de l'IM par l'industrie de la fabrication multi-variété, en quantité limitée et discrète. En 2017, la Chine était le plus grand marché mondial des applications robotiques industrielles avec des ventes annuelles supérieures à 120 000, soit environ un tiers de la production mondiale. Par ailleurs, pendant neuf années consécutives, la Chine a été le plus grand consommateur mondial de machines-outils à commande numérique et 50 % du volume de production mondial est installé dans des usines chinoises. Au cours des deux dernières années, l'efficacité moyenne de production des usines chinoises s'est améliorée de 30 % et l'efficacité énergétique a augmenté de 10 %.

À propos de XCMG

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde dont les antécédents remontent à 74 ans. Actuellement, la société se classe huitième, à l'échelle mondiale, dans l'industrie des machines de construction, et exporte ses produits et solutions vers plus de 177 pays dans le monde entier.

