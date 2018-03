XCMG construit la première chaîne de fabrication intelligente au monde pour des plateaux tournants de grue et entre dans l'ère de la fabrication intelligente

XUZHOU, Chine, 24 mars 2018 /PRNewswire/ -- XCMG, le plus grand fabricant de machines de construction au monde, construit actuellement la première chaîne de fabrication intelligente du secteur pour des plateaux tournants de grue avec une capacité quotidienne de 40 unités, soit la plus élevée au monde. Cette mesure maintient la société à l'avant-garde de la mise au point de machines de construction et la place fermement en qualité de leader dans la fabrication intelligente (FI).

Première chaîne de fabrication intelligente du secteur pour des composants structurels à grande échelle, elle peut produire plus de 20 types de produits. Avec une longueur de 100 mètres, elle présente 168 points d'ancrage sur une palette flexible qui est capable de fixer avec précision chacune des pièces à souder afin de réaliser sans heurts les 18 étapes d'assemblage pour réaliser un plateau tournant de grue. Un véhicule sur rails intelligent (RGV) qui transporte la palette peut automatiquement s'amarrer à une station de soudage pour effectuer le processus de production avec une précision de 0,01 degré. Chaque technicien dans la chaîne de fabrication peut gérer 10 machines, avec un kilométrage opérationnel annuel de 1 933 kilomètres (1 201 miles).

« L'achèvement de notre nouvelle chaîne de fabrication intelligente confirme la position de XCMG en tant que leader mondial dans la fabrication de machines de construction », explique Wang Min, président de XCMG. « Afin d'être à la pointe dans l'ère de la FI, il est essentiel d'effectuer dès maintenant des investissements stratégiques. Toute entreprise qui fera fi de cette évolution dans la fabrication sera vouée à l'échec. »

La nouvelle chaîne de fabrication de XCMG pose un jalon dans l'exploration de la FI par le secteur de la fabrication multi-variété, à quantité limitée et sur mesure. En 2017, la Chine a été le plus grand marché mondial de l'application de robots industriels, avec des ventes annuelles dépassant 120 000 unités, soit environ 1/3 de la production mondiale. Dans le même temps, la Chine a été le plus grand consommateur mondial de machines-outils à commande numérique pendant neuf années consécutives, et 50 pour cent du volume de production mondiale provient des usines chinoises. Ces deux dernières années, le rendement de production moyen des usines chinoises a progressé de 30 pour cent et le rendement énergétique de percent 10 pour cent.

À propos de XCMG

XCMG est un constructeur multinational de matériels lourds qui exerce ses activités depuis 74 ans. Elle se classe actuellement au huitième rang dans l'industrie mondiale des machines de construction. La société exporte vers plus de 177 pays et régions à travers le monde.

