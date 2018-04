XBiotech erwirbt Lizenz für Anti-NY-ESO-1-Antikörper, der auf fortgeschrittenen Krebs abzielt

Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die urheberrechtlich geschützte Fertigungstechnologie von XBiotech zur Weiterentwicklung des Anti-NY-ESO-1-Antikörpers 12D7

AUSTIN (USA), 3. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech USA, Inc. (NASDAQ:XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine exklusive weltweite Lizenz von der CT Atlantic AG (CTA), einem Schweizer Biotechnologieunternehmen, erworben hat. Gemäss den Bedingungen der Lizenzvereinbarung wird XBiotech seine urheberrechtlich geschützte Fertigungstechnologie einsetzen, um die Entwicklung des monoklonalen True HumanTM Anti-NY-ESO-1-Antikörpers 12D7 voranzutreiben. Dementsprechend wird XBiotech nun damit beginnen, die Fertigungskapazitäten zur klinischen Entwicklung von 12D7 aufzubauen.

Der Antikörper 12D7 zielt auf NY-ESO-1 ab, ein Tumor-assoziiertes Protein, das häufig in vielen Arten von aggressiven Tumoren vorkommt. Die therapeutische Nutzung von 12D7 eröffnet die Möglichkeit, auf fortgeschrittene Tumore abzuzielen, indem auf zelluläre Immunität oder Antikörper gerichtete Immunantworten gegen Tumore aktiviert werden. Eine 12D7-Therapie kann mit anderen Therapien kombiniert werden, die das Immunsystem dazu bringen, antitumoröse Antworten zu produzieren.

John Simard, President und CEO von XBiotech, kommentierte dies wie folgt: "Der Antikörper 12D7 wurde aus einer menschlichen Immunantwort gegen Krebs isoliert und ist daher eine sinnvolle Ergänzung zu unserer Pipeline von menschlichen Antikörpern. 12D7 bietet das Potenzial, als eine Therapie mit nur minimalen Nebenwirkungen - und auch sicher in Kombination mit anderen Wirkstoffen, einschliesslich Checkpoint-Inhibitoren - eingesetzt zu werden, um die Immunantwort eines Patienten dabei zu unterstützen, auf seinen Krebs abzuzielen."

Simard kommentierte weiterhin: "Obwohl NY-ESO-1 bereits der Gegenstand einer grossen Anzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen war, die auf seine Verbindung mit Tumoren und Tumorimmunität hingedeutet haben, muss der Antikörper 12D7 noch in klinischen Studien geprüft werden. 12D7 ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere einzigartige Fertigungstechnologie verwendet werden kann, um dazu beizutragen, dass erfolgversprechende Kandidaten, die anderweitig entdeckt wurden, weiterentwickelt werden."

Prof. Dr. Alex Knuth, Mitglied des Vorstands von CTA, Medizinischer Direktor und CEO des National Center for Cancer Care and Research (NCCCR) und Chairman of Cancer Services der Hamad Medical Corporation, kommentierte: "Ich freue mich sehr darüber, diesen NY-ESO-1-spezifischen True Human(TM)-Antikörper mithilfe der fortschrittlichen Technologien und unter der fachkundigen Anleitung von XBiotech in die Klinik zu bringen. NY-ESO-1 ist das immunogenste menschliche Tumorantigen, das bisher bekannt ist. Der Antikörper 12D7 entstammt einem Melanom-Patienten mit einem bemerkenswert vorteilhaften Krankheitsverlauf trotz fortgeschrittener Metastasen. Die Immunität gegen NY-ESO-1 scheint eine bessere Antwort auf Immun-Checkpoint-Interventionen vorherzusagen und es konnte gezeigt werden, dass der Antikörper 12D7 herkömmliche Behandlungen wie eine Chemotherapie in Tiermodellen mit besseren Ergebnissen unterstützt. In Verbindung mit einer Strahlentherapie kann 12D7 darüber hinaus die Immunantworten gegen Krebszellen verstärken."

Über den Antikörper 12D7

Vorangegangene Forschungsarbeiten aus den Laboren von Dr. Alexander Knuth und Dr. Steve Rosenberg haben gezeigt, dass bei Krebspatienten eine zelluläre Immunität gegen NY-ESO-1 aktiviert werden kann. Es wird erwartet, dass der Antikörper 12D7 direkt auf das NY-ESO-1-Antigen abzielt und dazu beiträgt, die zelluläre Immunantwort der Patienten gegen Tumore mit NY-ESO-1 zu richten. 12D7 ist der erste monoklonale True Human(TM)-Antikörper, der auf NY-ESO-1 abzielt.

NY-ESO-1 wurde von Forschern am Ludwig Institute for Cancer Research and Weill Medical College der Cornell University in New York entdeckt. Interessanterweise wird NY-ESO-1 vom geschlechtsgebundenen X-Chromosom kodiert und wird bei einer Anzahl von Krebsarten dereguliert und exprimiert. Die Funktionsweise von NY-ESO-1 ist noch nicht vollständig geklärt, aber könnte mit der Zellteilung bei Krebs in Verbindung stehen. Folglich kommt die Expression von NY-ESO-1 bei einer grossen Bandbreite von metastatischen Tumoren vor, unter anderem bei ca. 33 % aller Blasen-, Speiseröhren-, Darm-, Leber-, Lungen-, Eierstock-, Prostata- und Hautkrebsarten.

Eine natürliche Antikörperimmunität gegen NY-ESO-1 kommt bei Krebspatienten häufig, bei gesunden Menschen allerdings nicht vor. Es wird angenommen, dass der natürliche Antikörper 12D7 zelluläre Immunantworten einleiten kann, ein Mechanismus zur Bekämpfung von Krankheiten, der inzwischen breitflächig eingesetzt wird, um Krebs mithilfe des Einsatzes von Checkpoint-Inhibitoren zu bekämpfen.

Das Ziel des Antikörpers 12D7, NY-ESO-1, wird häufig bei besonders schweren malignen Erkrankungen beobachtet. Die therapeutische Nutzung von 12D7 könnte daher die Möglichkeit eröffnen, auf diese fortgeschrittenen Tumore abzuzielen, indem zum Teil die zelluläre Immunität oder antikörpervermittelte Immunantworten gegen den Tumor aktiviert werden. Die Anti-NY-ESO-1-Antikörpertherapie könnte von einer Kombination mit anderen Therapien profitieren, die die Immunsuppression reduzieren. Insbesondere diese Kombinationstherapien bieten Hoffnung, dass 12D7 ein bahnbrechender Ansatz sein könnte, Krebsimmunität gegen viele Krebsarten freizusetzen.

Über True Human(TM) Therapeutische Antikörper

Im Gegensatz zu vorherigen Generationen von Antikörpertherapien werden die True Human(TM)-Antikörper von XBiotech ohne Modifikation von Individuen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um dieBehandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech -Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen mit Bezug auf Ansichten und Erwartungen der Unternehmensleitung, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten" "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

