Wisekey kooperiert mit IBM im Bereich Internet of Things

Das Cybersicherheits-Unternehmen Wisekey geht eine Kooperation mit IBM im Bereich Internet of Things (IoT) ein.

Die Zusammenarbeit verbessere die Sicherheit von sensiblen Daten, die zwischen Geräten in den IoT-Netzwerken und auf der IoT-Plattform von IBM , Watson, ausgetauscht werden. Dazu werden erweiterte Funktionen zum Schutz der IoT-Geräte und ihrer Verwaltung von einer zentralen Stelle hinzugefügt, wie Wisekey am Montag mitteilt.

IBM und Wisekey werden die Watson-IoT-Plattform zusammen mit der Sicherheitstechnologie von WISeKey an der Think-2018-Messe in Las Vegas, die am heutigen Montag beginnt, gemeinsam vorstellen.

