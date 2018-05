Wisekey holt Tapscott-Chef an Bord

Zürich (awp) - Das Internet- und Softwareunternehmen Wisekey hat Don Tapscott in sein Advisory Commitees berufen. Der Chef der Tapscott Gruppe und Buchautor sei ein führender Experte, was den Einfluss der neuen Technologien auf die Wirtschaft und die Gesellschaft betreffe, teilte Wisekey in einer Mitteilung vom Montag mit. Tapscott soll Wisekey vor allem beim Vertrieb seiner Blockchain-Identifikationssoftware unterstützen.

lie/rw