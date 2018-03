Wirtschaft erneuert Kritik an US-Strafzöllen trotz Aussetzung

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Vertreter der deutschen Wirtschaft haben auch nach der angekündigten Ausnahme für die EU von den US-Strafzöllen harte Kritik am Verhalten der Vereinigten Staaten geübt. "Ich halte das Vorgehen der USA für äusserst besorgniserregend", erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. Die EU und die Bundesregierung müssten an die USA appellieren, sich auch in Zukunft an die Regeln der Welthandelsorganisation WTO zu halten und diese nicht zu untergraben.

Kempf nannte es "abstrus, dass Deutschland und die EU die nationale Sicherheit der USA bedrohen sollten". Daher sei es richtig, dass sie zunächst nicht mit Zöllen auf Stahl und Aluminium belegt würden. "Mit ihrem Alleingang riskieren die USA eine Eskalation des Handelskonflikts mit China und allen Staaten, die weiterhin von den Zöllen betroffen sind", warnte der BDI-Präsident aber. Das Problem chinesischer Überkapazitäten betrifft nicht nur die USA, sondern auch die Europäer, und lasse sich nur auf multilateralem Weg lösen.

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, sah in Trumps Entscheidung zu den Schutzzöllen "für Europa ein erstes gutes Signal". Die Bundesregierung und die EU sollten den Dialog jetzt auf höchster politischer Ebene fortsetzen. "Die kommenden Wochen sind entscheidend", betonte Mattes. Sie müssten für intensive Gespräche mit den USA genutzt werden, um zu nachhaltigen und verlässlichen Vereinbarungen zu kommen.

Langfristig brauche man "Lösungen, die auf den WTO-Prinzipien fussen", forderte der VDA-Präsident. Es gelte, die politische und wirtschaftliche Partnerschaft mit den USA zu sichern und gleichzeitig mit aller Kraft für offene Märkte und gegen Protektionismus einzutreten. Zudem sollten erneute Anstrengungen für ein transatlantisches Freihandelsabkommen unternommen werden, um beidseitig Handelshürden abzubauen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte in der Nacht zu Freitag zurückhaltend auf die von Washington mitgeteilte Aussetzung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium für mehrere Länder bis zum 1. Mai reagiert, darunter die EU-Mitgliedstaaten. Die Staats- und Regierungschefs könnten "noch nicht abschliessend sagen, wie die Entscheidungen jetzt wirklich gelaufen sind" - aber wenn es zu Zollerhebungen gegen die EU komme, werde diese "auch mit Gegenmassnahmen" antworten. "Wir wollen gute transatlantische Beziehungen, aber wir werden gegebenenfalls eben auch reagieren, wenn wir glauben, dass internationale Handelsregelungen verletzt wurden", hatte Merkel betont.

