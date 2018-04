Weltbank erhält Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Dollar

Von Josh Zumbrun und Stephen Fidler

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Weltbank bekommt für die Finanzierung von Entwicklungsprojekten deutlich mehr Geld. Die Mitgliedsstaaten stimmten einer Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Dollar zu, wie die Weltbank bei der Frühjahrstagung in Washington mitteilte. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump schob ihre Skepsis über internationale Organisationen beiseite, zum Teil weil sie die Weltbank als Gegengewicht zum wachsenden internationalen Einfluss Chinas will.

US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, die Erhöhung der Finanzmittel werde es der Weltbank ermöglichen, Ressourcen auf ärmere Kreditnehmer und weg von Ländern zu verlagern, die ihre eigenen Entwicklungsziele besser finanzieren können.

"Es gibt Reformen, von denen wir glauben, dass sie zusammen mit der erhöhten Finanzierungsanfrage von grosser Bedeutung sind", sagte Mnuchin bei einer Pressekonferenz.

Die Kapitalerhöhung könnte dazu beitragen, dass es ein stärkeres Gegengewicht zu den chinesischen Krediten gibt, die unter anderem von der von Peking geführten Asian Infrastructure Investment Bank ausgelegt werden.

Die Kursänderung der US-Regierung bei der Weltbank habe einige europäische Regierungen überrascht, sagte Suma Chakrabarti, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, einer in London ansässigen multilateralen Bank in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. In einem Interview sagte er, die Kapitalerhöhung sei eine "sehr gute Nachricht", da sie die Bemühungen zur Verringerung der weltweiten Armut unterstützen würde.

Die US-Unterstützung war an Bedingungen geknüpft. Das Wachstum der Weltbankgehälter wird begrenzt. Die Änderungen werden die Kreditvergabe in Richtung von Ländern mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen zwischen etwa 4.000 und 12.000 Dollar verschieben.

"Wir werden den Ländern mit niedrigem mittlerem Einkommen im Laufe der Zeit mehr Geld leihen", sagte Weltbank-Präsident Jim Yong Kim bei einem Pressebriefing in dieser Woche und erklärte, dass "es in dem Abkommen nichts gibt, was auf ein bestimmtes Land abzielt".

