Weiteres Eon-Treffen mit Gewerkschaften zu Innogy

BERLIN (Dow Jones)--In den Gesprächen zwischen Eon und Gewerkschaften über eine Jobgarantie für die Mitarbeiter des von der Zerschlagung bedrohten Energieversorgers Innogy wird am Freitag die nächste Runde eingeläutet. Eon-Finanzvorstand Marc Spieker bestätigte am Dienstag das Treffen, wollte aber keine Details nennen. Man gehe davon aus, dass das Gespräch in ähnlich guter Atmosphäre wie bei der letzten Begegnung geführt werde, sagte er.

In der Tat hatten die Gewerkschaften das letzte Treffen positiv bewertet. "Es gab ein gutes Gespräch in guter Atmosphäre. Die Bereitschaft ist da, eine Lösung zu finden", erklärte die IG BCE nach dem Treffen mit Eon-Chef Johannes Teyssen, dem RWE-Vorstandsvorsitzender Rolf Martin Schmitz und Innogy-Chef Uwe Tigges.

Bei der Neuordnung der deutschen Energiebranche wollen Eon und RWE die Innogy mit ihren 40.000 Mitarbeitern aufteilen. Der Löwenanteil der Beschäftigten soll zu Eon wechseln. Der Stromkonzern hält 5.000 Stellen für verzichtbar, will aber ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Gewerkschaften und Betriebsräte wollen das schwarz auf weiss in einer Betriebsvereinbarung festzurren. Auch die Tarifverträge der Innogy-Mitarbeiter sollen Gültigkeit behalten.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 05:18 ET (09:18 GMT)