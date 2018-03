Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 412

Marts 20, 2018





?OPLYSNING OM UDNYTTELSE AF WARRANTS I HENHOLD TIL WARRANTPROGRAM

Bestyrelsen i Glunz & Jensen Holding A/S kan i forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 411 meddele, at warrantindehavernes mulighed for at udnytte tegningsoptionerne (warranterne) og indbetale tegningsbeløbet til selskabet nu er udløbet. Nedenstående warrantindehavere har ved udløbet af udnyttelsesfristen den 19. marts 2018 udnyttet i alt 161.309 warranter, som hver giver adgang til tegning af én Aktie á nominelt kr. 20 i Selskabet, ved en samlet indbetaling af kr. 6.699.162,77.

Navn: Antal udnyttede warranter:

Carsten Nygaard Knudsen: 36.117

Michael Hove: 23.478

René Normann Christensen: 48.156

Henrik Blegvad Funk: 21.896

Peter Jensen: 19.200

Morten Toelberg Eriksen: 9.632

Søren Stensdal: 2.830

I alt: 161.309

Bestyrelsen i Glunz & Jensen Holding A/S vil i henhold til bemyndigelsen fra generalforsamlingen af 8. marts 2017 nu påbegynde kapitalforhøjelsen på i alt 161.309 aktier svarende til nominelt kr. 3.226.180 med registrering hos Erhvervsstyrelsen den 21. marts 2018. Selskabets nuværende selskabskapital på nominelt kr. 33.200.000 kr. vil som følge heraf blive forhøjet med nominelt kr. 3.226.180 til nominelt kr. 36.426.180.

For yderligere information:

CEO René Normann Christensen, +4524234677

Bestyrelsesformand Carsten Knudsen, +4521464236